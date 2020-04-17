Freitag,
17.04.2020 - 00:00
2 min
Hochheimer Weinfest fällt aus
Durch die bundesweite Vorgabe, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, ist die Absage fix. Für den Bürgermeister eine sinnvolle Entscheidung.
Von Angelika Heyer
Lokalredakteurin Main-Spitze
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