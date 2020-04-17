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Freitag, 17.04.2020 - 00:00
2 min

Hochheimer Weinfest fällt aus

Durch die bundesweite Vorgabe, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, ist die Absage fix. Für den Bürgermeister eine sinnvolle Entscheidung.

Angelika Heyer: Lokalredakteurin Main-Spitze
Von Angelika Heyer
Lokalredakteurin Main-Spitze

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