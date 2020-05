Hochschule Rüsselsheim: Sommersemester wird Herausforderung

ZAHLEN

Im Sommersemester 2020 haben an der Hochschule RheinMain 1631 neue Studierende ihr Studium aufgenommen, davon 1195 in Wiesbaden und 436 in Rüsselsheim.



Damit ist die Zahl der Einschreibungen im Vergleich zum vergangenen Sommersemester stabil.



Insgesamt hat die Hochschule RheinMain nun 13468 Studierende. Am Studienstandort in Rüsselsheim sind es insgesamt 3413. (mkr)