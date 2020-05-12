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Dienstag, 12.05.2020 - 02:30
2 min

Hochschule Rüsselsheim: Sommersemester wird Herausforderung

Der Rüsselsheimer Campus der Hochschule RheinMain startet digital ins Sommersemester. Was das für Studierende und Dozenten bedeutet, erklärt Studiendekan Bernhard Gross.

Michaela Kriewitz: Volontärin
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
Die Gebäude der Hochschule RheinMain bleiben vorerst geschlossen. Archivfoto: Volker Dziemballa

Die Gebäude der Hochschule RheinMain bleiben vorerst geschlossen. (Archivfoto: Volker Dziemballa)

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ZAHLEN
Im Sommersemester 2020 haben an der Hochschule RheinMain 1631 neue Studierende ihr Studium aufgenommen, davon 1195 in Wiesbaden und 436 in Rüsselsheim.

Damit ist die Zahl der Einschreibungen im Vergleich zum vergangenen Sommersemester stabil.

Insgesamt hat die Hochschule RheinMain nun 13468 Studierende. Am Studienstandort in Rüsselsheim sind es insgesamt 3413. (mkr)
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