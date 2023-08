Höchste Hängebrücke der Welt wird in China gebaut

Das Bauwerk in der Provinz Guizhou wird noch einmal rund 60 Meter höher sein als der bisherige Rekordhalter, die Beipanjiang-Brücke, die ebenfalls teilweise in Guizhou liegt und über eine Schlucht in die Nachbarprovinz Yunnan führt. Die neue Brücke soll die Fahrzeit über die Huajiang-Schlucht von mehr als einer Stunde auf etwa eine Minute verkürzen.