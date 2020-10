Hofheimer Gallusmarkt fällt aus

INZIDENZ BEI 56

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Taunus-Kreis lag am Dienstagnachmittag bei 56 (am Montag: 59). Die Zahl der aktuell Infizierten ging um 17 auf 151 zurück.



In Hochheim, Hofheim, Flörsheim und Eppstein kamen keine Fälle hinzu. (ah)