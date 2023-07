Hollywood-Ausnahmezustand: Drei Köpfe des Streiks

Los Angeles/New York (dpa) - . Zwei Wochen dauert der Streik der Schauspieler und Schauspielerinnen schon an - und es scheint, als würden sich die Darsteller gerade erst so richtig warmlaufen. Mit Stars wie Jessica Chastain, Bryan Cranston, Brendan Fraser, Steve Buscemi und Christian Slater veranstaltete die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA in dieser Woche die bislang größte und am prominentesten besetzte Demonstration auf dem New Yorker Times Square.