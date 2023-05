Hollywood-Autoren beginnen Streik

Los Angeles (dpa) - . In Hollywood hat die Gewerkschaft der Drehbuchautoren nach erfolglosen Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen einen Streik ausgerufen. Der Arbeitskampf habe am Dienstag um 00.01 Uhr begonnen, teilte die in Los Angeles ansässige Gewerkschaft „Writers Guild of America“ (WGA) am späten Montagabend (Ortszeit) auf Twitter mit.