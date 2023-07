Hollywood steht vor einem Doppelstreik

Rund 65 000 Mitglieder hatten an einer Urabstimmung am 7. Juni teilgenommen, 97,9 Prozent hatten sich für einen Streik ausgesprochen. Aufsehen erregte auch ein offener Brief mit mehr als 1000 Unterschriften, in dem viele Stars die Gewerkschaft aufforderten, unnachgiebig zu verhandeln. Unter anderem haben Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ben Stiller und Pedro Pascal diese Solidaritätbekundung unterzeichnet.