Samstag, 04.04.2020 - 03:00
3 min
Home-Office löst nicht alle Probleme
Von Anja-Meike Müller
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FREUNDE UND MITSCHÜLER FEHLEN
Das Zusammensein unter Gleichaltrigen fehlt beiden Glab-Töchtern trotz allem sehr. Der sechsjährige Sinan Dogan vermisst seine Freunde, spielt aber mit dem besten Kumpel über Skype. Hörbuch, Malen, im Garten toben und das Spielen mit dem kleinen Bruder vertreiben ihm die Zeit. In der Alterskonstellation von Lena, Naila und Lilly fällt es der Größten am schwersten, denn sie muss als einzige Hausaufgaben machen. Mehr Blödsinn der drei und eine höhere Reizbarkeit seien die Folge. (ajm)
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