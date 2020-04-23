Donnerstag, 23.04.2020 - 03:00
4 min
Homeschooling bleibt Stress für die Familien
Von Darmstadt
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ZUR PERSON
Richard Jordan, geboren 1965 in Interlaken (Schweiz), hat in Darmstadt studiert und seinen Abschluss als Ingenieur der Elektronik gemacht.
Jordan ist verheiratet, das Ehepaar hat zwei Töchter im Schulalter
Heute arbeitet der Wahl-Darmstädter in der Verwaltung der Industrie- und Handelskammer.
Seit Anfang 2016 fungiert er als Vorsitzender des Stadtschuleltern-Beirats (two)
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