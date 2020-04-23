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Donnerstag, 23.04.2020 - 03:00
4 min

Homeschooling bleibt Stress für die Familien

Darmstadts Elternvertreter Richard Jordan über die Mühen der Heimbeschulung, Versetzungsängste und den Wert von Deutschnoten in Zeiten von Corona.

Von Darmstadt
"Für Alleinerziehende ist das brutal": Das Lernen zuhause bringt viele Familien an die Grenzen, sagt der Darmstädter Elternvertreter Richard Jordan. Archivfoto: Dirk Zengel

"Für Alleinerziehende ist das brutal": Das Lernen zuhause bringt viele Familien an die Grenzen, sagt der Darmstädter Elternvertreter Richard Jordan. Archivfoto: Dirk Zengel

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ZUR PERSON

Richard Jordan, geboren 1965 in Interlaken (Schweiz), hat in Darmstadt studiert und seinen Abschluss als Ingenieur der Elektronik gemacht.

Jordan ist verheiratet, das Ehepaar hat zwei Töchter im Schulalter

Heute arbeitet der Wahl-Darmstädter in der Verwaltung der Industrie- und Handelskammer.

Seit Anfang 2016 fungiert er als Vorsitzender des Stadtschuleltern-Beirats (two)

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