„Horst“ ist los - Känguru hüpft durch Erfurt

Erfurt (dpa) - . „Sie täuschen sich nicht in Ihren Sinnen, es ist tatsächlich ein Känguru in Erfurt unterwegs.“ Ein ausgebüxtes Beuteltier hat eine Polizeisprecherin in Thüringens Landeshauptstadt zu diesem Satz veranlasst. Das „Horst“ genannte Bennet-Känguru sei aus privatem Besitz ausgerissen, sagte die Sprecherin weiter.