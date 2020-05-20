Mittwoch,
20.05.2020 - 03:00
3 min
Hotel „Attaché“ in Raunheim hat wieder Gäste
Nach der Schließung wegen Corona freut sich Betreiberin Alexandra Rang über die Lockerungen. Berücksichtigung von Abstands- und Hygieneregeln bedeutet erhöhten Aufwand.
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