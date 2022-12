Hotelbrand in Kambodscha: Zahl der Toten gestiegen

Phnom Penh (dpa) - . Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Feuer in einem Kasino-Hotel in Kambodscha ist auf mindestens 24 gestiegen. Die Einsatzkräfte hätten am Freitag in Hotelzimmern weitere Leichen entdeckt, berichtete der US-Sender CNN. Dutzende weitere Menschen würden noch vermisst, sagte ein Sprecher der Provinz Banteay Meanchey.