Montag,
06.04.2020 - 17:40
2 min
Hotelzimmer können als Arbeitsräume gemietet werden
Darmstädter Hotels reagieren mit einem neuen Konzept auf den Rückgang der Übernachtungszahlen aufgrund des Coronavirus: dem "Hotel-Office". Sie bieten Zimmer als Arbeitsräume zum Mieten an.
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