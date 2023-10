Howard Carpendale plant neue Show in der Badewanne

Am 13. Oktober erscheint sein neues Album „Let's Do It Again“. Unter diesem Motto geht er im Frühjahr 2024 auch auf Tournee. Auftakt ist am 14. Mai in Zwickau. „In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein“, kündigte der 77-Jährige an. „Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen.“