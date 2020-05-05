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Dienstag, 05.05.2020 - 03:00
4 min

HSV Alzey näht mehr als 700 Schutzmasken

In Zeiten der Coronakrise unterstützt der Verein soziale Einrichtungen. Er hat das Projekt „Alzey Helfen“ ins Leben gerufen.

Von David Schöne
Mitglieder des HSV Alzey nähen eifrig Schutzmasken und spenden sie an soziale Einrichtungen und Alten- und Pflegeheime. Foto: HSV Alzey

Mitglieder des HSV Alzey nähen eifrig Schutzmasken und spenden sie an soziale Einrichtungen und Alten- und Pflegeheime. (Foto: HSV Alzey)

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