Dienstag, 28.04.2020 - 18:54
5 min
Hufen: Grundgesetz rechtfertigt keinen „sozialen Tod“
Von Rainer H. Schlender
Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen
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Prof. Dr. Friedhelm Hufen
Prof. Dr. Friedhelm Hufen, geboren 1944, ist ordentlicher Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz.
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