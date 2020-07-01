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Mittwoch, 01.07.2020 - 16:33
5 min. inkl. Video

Hunderte Badetote jedes Jahr in Deutschland

417 Menschen sind 2019 in Deutschland ertrunken, 23 von ihnen im Rhein. Die DLRG-Statistik zeigt, wo es gefährlich ist und warum Corona und schließende Bäder die Gefahr vergrößern.

Frederik Voss: Digitalreporter
Von Frederik Voss
Digitalreporter

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In ganz Deutschland sind Helfer der DLRG an Gewässern im Einsatz. Foto: DLRG

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Baderegeln der DLRG
1. Gehe nur zum Baden, wenn Du Dich wohl fühlst. Kühle Dich ab und dusche, bevor Du ins Wasser gehst, und verlasse das Wasser sofort, wenn Du frierst.

2. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden.

3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser.

4. Rufe nie um Hilfe, wenn Du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

5. Überschätze Dich und Deine Kraft nicht.

6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.

7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.

8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer.

9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten Dir keine Sicherheit im Wasser.

10. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.
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