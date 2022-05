Hunderte Drohnen im Einsatz für die Post

Die Royal Mail hat angekündigt, dass sie in den nächsten drei Jahren 50 neue „Postdrohnenrouten“ für die Zustellung mit Drohnen einrichten will. (Bild: dpa) (Foto: Colin Keldie/Sate/PA Media/dpa)

London - Mit Hunderten Drohnen will die Royal Mail künftig die Post in abgelegene Gebiete wie die schottischen Shetland-Inseln in der Nordsee und die südwestenglischen Scilly-Inseln fliegen. In den kommenden drei Jahren sollen 50 neue Routen eingeführt werden, wie die BBC am Donnerstag berichtete.