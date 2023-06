Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrände in MV

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bei einem Besuch am Dienstagmorgen auf Maßnahmen nach dem großen Waldbrand von 2019 hingewiesen. So seien 15 Brunnen für Löschwasser gebohrt worden, der letzte sei erst kurz vor Weihnachten 2022 fertig geworden. Zudem seien 13 geländegängige Feuerwehrfahrzeuge mit besonders großem Wassertank für 3,4 Millionen Euro angeschafft worden, die über das Land verteilt stationiert und jetzt in kürzester Zeit in Südwestmecklenburg zusammengezogen worden seien. Sie sei sehr dankbar, dass dies so gut klappe, sagte die Regierungschefin. Alle arbeiteten Hand in Hand.