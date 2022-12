Hunderte Menschen bei Trauerfeier für McFit-Gründer Schaller

Schaller war am 21. Oktober mit einem Privatflugzeug in Costa Rica abgestürzt. An Bord der Maschine waren neben dem Unternehmer seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Elf Tage nach dem Absturz hatten die Behörden die Suchaktion endgültig eingestellt. Vier der sechs Menschen, die in der Maschine saßen, wurden nach früheren Angaben noch vermisst.