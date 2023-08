Hurrikan „Hilary“ zieht an Mexikos Küste entlang

Berichten zufolge hatte „Hilary“ am Samstag ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Mann kam in Folge des Durchzugs von „Hilary“ entlang der Pazifikküste von Nordwestmexiko ums Leben, wie die mexikanische Zeitung „El Universal“ berichtete. Demnach wurde ein Lieferwagen in der Gemeinde Navolato in Sinaloa weggeschwemmt. Der Fahrer wurde einige Kilometer vom Unglücksort entfernt tot aufgefunden.