Hurrikan «Isaias» trifft an US-Ostküste auf Land

Washington - Wirbelsturm «Isaias» ist im US-Bundesstaat North Carolina auf Land gestoßen. Kurz zuvor war «Isaias» wieder von einem Tropensturm zu einem Hurrikan hochgestuft worden.

«Isaias» traf in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern nahe der Küstenstadt Ocean Isle Beach auf Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum der US-Klimabehörde NOAA auf Twitter mitteilte. Das entspricht einem Hurrikan der Stufe eins, der niedrigsten Kategorie.

Das Wetteramt warnte die Bewohner der betroffenen Gebiete vor Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlich starken Winden. Über North Carolina sollte sich der Sturm am Dienstag abschwächen und in Küstennähe nach Nordosten weiter ziehen.

Winde in Hurrikan-Stärke können noch rund 40 Kilometer vom Zentrum des Sturms entfernt auftreten, wie das Wetteramt erklärte. Windböen von der Stärke eines Tropensturms - bis zu 118 Kilometer pro Stunde - können demnach noch 200 Kilometer vom Zentrum entfernt auftreten.

«Isaias» war am Samstag als Hurrikan über Teile der Bahamas hinweggezogen, schwächte sich auf dem Weg in Richtung der Ostküste Floridas aber wieder zu einem Tropensturm ab. Der Sturm war in Florida nicht auf Land getroffen.

