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Freitag, 15.05.2020 - 01:00
3 min

Hygieneplatten kommen aus Kirn

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht die Simona AG in Kirn. Das Unternehmen hat wegen der Corona-Pandemie seine Produktion auf Hygieneprodukte ausgerichtet.

Von Simone Mager
Bernd Hill (l.) präsentiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (3.v.l.), die mit einer Delegation um Matthias Schönberg (2.v.l.) das Technikum besucht, Hygieneplatten, die unter anderem der Kirner Tafel gespendet wurden. Foto: Simone Mager

Bernd Hill (l.) präsentiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (3.v.l.), die mit einer Delegation um Matthias Schönberg (2.v.l.) das Technikum besucht, Hygieneplatten, die unter anderem der Kirner Tafel gespendet wurden. (Foto: Simone Mager)

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