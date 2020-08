6 min

"Ich hab' noch Sehnsucht nach Schlesien" - Ein Zeitzeugenbericht

Aufgewachsen in Breslau, seit 1949 in Wiesbaden: Marga Springer-Heinze erinnert sich an ihre Vertreibung aus Schlesien 1946. "Bald wird es niemanden mehr geben, der sich an seine schlesische Heimat erinnern kann", sagt sie.

Von Michael Bermeitinger Lokalredakteur Mainz