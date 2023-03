Idris Elba achtet auf die Sicherheit seiner Online-Konten

Berlin/London (dpa) - . Der britische Schauspieler Idris Elba (50) schützt sich im Internet - so gut es gehe - vor Hackern und anderen Kriminellen. „Ich bin mir dem mehr als bewusst. Ich denke generell, dass sich die Menschen mehr um dieses Thema kümmern sollten“, sagte Elba der Deutschen Presse-Agentur. Beim Thema Cyber-Sicherheit geht es etwa um sichere Passwörter und Vorsicht bei unbekannten Links. „Ich halte die Augen in diesem Bereich immer auf. Denn die Leute gehen heute nicht mehr in eine Bank und rauben sie aus. Sie gehen an deine Online-Konten.“