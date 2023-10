Idris Elba: Kann nur durch Arbeit entspannen

Los Angeles (dpa) - . Hollywoodstar Idris Elba („Luther“) lässt sich nach eigenen Worten wegen einer Sucht nach Arbeit therapieren. „Ich bin ein absoluter Workaholic“, gestand der 51-Jährige in dem Podcast „Changes With Annie Macmanus“. „Ich arbeite in einer Branche, in der ich für diese ungesunden Gewohnheiten belohnt werde.“ Als Schauspieler profitiere er etwa davon, dass er bereit sei, seine Familie für einen Dreh sechs Monate nicht zu sehen.