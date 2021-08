Ifo-Geschäftsklima: Die Lage der deutschen Wirtschaft

Arbeiten auf einer Nachtbaustelle in Hessen: Wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist für die Antwort auf die Frage ein wichtiger Indikator. (Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa)

MÜNCHEN - Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf der Befragung von etwa 9000 Unternehmen. Der Indikator gilt gemeinhin als verlässliche Schätzgröße für das künftige Wirtschaftswachstum in Deutschland – der größten Volkswirtschaft Europas, in welcher das Rhein-Main-Gebiet eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen ist. Das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München – ist eine Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse der Wirtschaftspolitik beschäftigt und monatlich den ifo-Geschäftsklimaindex ermittelt. Hier finden Sie jeden Monat aktuell die neusten Zahlen und können auch die Entwicklung der vergangenen Monate nachvollziehen.