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Samstag, 23.05.2020 - 05:00
3 min

"Iftar to go": Gemeinde in Rüsselsheim hilft Bedürftigen

Eine Moschee in Rüsselsheim hat durch das "Fastenbrechen to go" während des Ramadans Bedürftigen das Fasten ermöglicht. Doch wie sah der Ramadan im Corona-Jahr für Muslime aus?

Marcel Großmann: Volontär
Von Marcel Großmann
Volontär
Freiwillige Helfer der Othman-Ibn-Affan-Moschee in Rüsselsheim bereiten das Essen für "Iftar to go" vor. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Freiwillige Helfer der Othman-Ibn-Affan-Moschee in Rüsselsheim bereiten das Essen für "Iftar to go" vor. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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BEGRIFFE

Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nehmen sie beim Fasten keine Nahrung zu sich.

Iftar ist das arabische Wort für Fastenbrechen. Während des Ramadans setzen sich Muslime in der Regel nach Sonnenuntergang zusammen und essen. (magr)

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Weiterführende Links
https://www.main-spitze.de/panorama/aus-aller-welt/coronavirus-die-lage-in-hessen-und-rheinland-pfalz_21322201
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