"Iftar to go": Gemeinde in Rüsselsheim hilft Bedürftigen

HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tEJyaMJ50oTywnPOmo2kfqTIhVUAcL2ttnUIhMTIlqTHtGKImoTygMFOuoFOSozEyVTEyplOFLJ1uMTShplOuoFOGLJ1mqTSaLJWyozDtnJ4tMTIhVR1ip2AbMJIhVTEypvOFMJqco24tqzIlp2SgoJIfovjtMT9wnPOhnJAbqPOcovOxnJImMJ0tFzSbpv4tE2IgMJyhp2SgMKZtDzI0MJ4tqJ5xVTMynJIlovOcp3DtnJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRtozywnUDtopB2M2kcL2thVSqcMFOxnJHtGKImoTygMFOxnJHtEzSmqTIhrzIcqPOcovOFj7kmp2Ifp2uynJ0tqzIlLaWuL2u0VTuuLzIhVUIhMPO3LKW1oFOxLKZtE2IgMJyhp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtqUWiqUcxMJ0tLKIzM2Ieo21gMJ4tnKA0Yt==
VxImVTuuqPOyqUquplOaMJMynTk0VvjtM2yvqPOYnTSfnJMuVRIfVR1uoTgcVUc1YPOxMKVtraIlVRqyoJIcozEyVTEypvOCqTugLJ4gFJWhYHSzMzShYH1ip2AbMJHtnJ4tHfB8p3AyoUAbMJygVTqynZB2paDtqJ5xVTSfplOOpac0VTygVRglnKAyoaA0LJVtMTIlVR1ip2AbMJHtp2y0raDfVTEypvOlMJqyoT3QcZBsnJptj7kvMKVtMTSmVSMipzqynTIhVUsQcTulMJ5xVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtLzIlj6E0YvOBo3WgLJkypaqynKAyVUqcpzDtLJ4tHzSgLJEuovO0j6EaoTywnPOcovOxMKVtGJ9mL2uyMFOaMJWyqTI0YPOaMJ1ynJ5mLJ0toJy0VZB8LzIlVTu1ozEypaDtE2mQcUIvnJqyov4tH28tqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tLKIzVTIhM3A0MJ0tHzS1oFNgVTSeqUIyoTjtqJ5xMJ5eLzSlYvORMKAbLJkvVTWyqTI0VTcyMTIlVR11p2kcoJHtraHtMTIhVRqyLzI0p3cynKEyovOcoFOeoTIcozIhVRglMJymVSc1nTS1p2Hh
CTtlCxWcplO6qFNkAGNtGJSboUcynKEyovOjpz8tITSaCP9bZw4=
JaIgVSWuoJSxLJ4tM2Ibj7MlqPOyLzIhMzSfoUZtMTSmVRyzqTSlYPOuoUAiVTEuplOTLKA0MJ5vpzIwnTIhYvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVUq1pzEyVTyhVTEypvOUMJ1ynJ5xMFO6qKAuoJ1yovOgnKDtDzIxj7klMaEcM2IhVT5uL2ttH29hozIhqJ50MKWaLJ5aVTqyM2Imp2IhYvOIoFOxLKZtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtqUWiqUbtMTIlVRu5M2yyozIvMKA0nJ1gqJ5aMJ4tqUWiqUcxMJ0tLJ5vnJI0MJ4traHtn8B2oz5yovjtnTS0VTEcMFOUMJ1ynJ5xMFNvFJM0LKVtqT8tM28vVTyhplOZMJWyovOaMKW1MzIhYvOXMJEyovOHLJptq3IlMTIhVUMiovNkBPOInUVtLzymVQR5YwZjVSIbpvOGpTIcp2IhVTShVRWyMZB8pzM0nJqyYPOGqUIxMJ50MJ4to2EypvOBLJAbLzSlovOuqKAaMJqyLzIhYvOHj6EaoTywnPOaLJVtMKZtIz9lp3OynKAyVUIhMPOynJ5ypvOVLKIjqUAjMJymMFOgnKDtDzIcoTSaMF4tETSvMJxtqzSlnJyypaEyovOxnJHtE2IlnJAbqTHtqZBxM2kcL2thVSqypvO3o2kfqTHfVTgioz50MFOmnJAbVTEcMFOGpTIcp2IhVTShVTEypvOAo3AwnTIyVTSvnT9fMJ4hVPWDpz8tITSaVRgiL2uyovO3nKVtLzymVUc1VQR1ZPOALJufrzIcqTIhVvjtLzIlnJAbqTI0VRIfVR1uoTgcYvOSnJ5yVUAioTAbMFOAMJ5aMFOvMJEyqKEyqPO2nJIfVRSlLzIcqPjtp2AboTyyj59fnJAbVT11p3ZtMJyhM2IeLKIzqPjtM2Ieo2AbqPO1ozDtMTSmVRImp2IhVTS1p2qyM2IvMJ4tq2IlMTIhYvOSnJ4tITIuoFO2o24tMJulMJ5uoKEfnJAbMJ4tFTIfMzIlovOupzWynKEyqPOxMJ4tM2ShrzIhVSEuMlOxLKWuov4=
BEGRIFFE
Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nehmen sie beim Fasten keine Nahrung zu sich.
Iftar ist das arabische Wort für Fastenbrechen. Während des Ramadans setzen sich Muslime in der Regel nach Sonnenuntergang zusammen und essen. (magr)
ETSgnKDtLKIwnPObnJIlVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4fVUqupvOynJ5yVRShoJIfMUIhMlOuoFOJo3W0LJptj7kvMKVtMJyhMFOKMJWmnKEyVT7QgaEcMl4tET9lqPO3qKWxMFOynJ4tJzIcqUWuqJ0tqzIlM2IvMJ4fVTyhMTIgVTEuplOSp3AyovOuLzqynT9fqPO3MKWxMJ4tn2Shov4tH28tq2ylMPOxnJHtGJIhp2AbMJ5gLKAmMFOyoaE6MKWlqPO1ozDtMKZtp2yhMPOgLKucoJSfVToQiT5zVSOypaAiozIhVTqfMJywnUcynKEcMlOuovOxMKVtEKAmMJ5mLKImM2SvMF4=
VxEcMFOZMKI0MFOhMJugMJ4tMTSmVRShM2Ivo3DtMTShn2WupvOuovVfVTWypzywnUEyqPOSoPOALJkenF4tVxImVTIlrzI1M3DtMJyhVRqyoJIcoaAwnTSzqUAaMJoQiTufYPOiLaqinTjtoJShVT5cL2u0VUc1p2SgoJIhVTImp2IhVTguoz4hVvOOqJAbVTEcMFOIoJkcMJqyozEyovOUMJ1ynJ5xMJ4tp2IcMJ4tLKIzVTEcMFOAo3AwnTIyVTyhVTEypvOYo2WuoUEmqUWuj59yVUc1M2Ieo21gMJ4fVUIgVTEuplOWMaEupvO0olOaolOuqJAbVTyhVRybpzIlVRqyoJIcozEyVTShraIvnJI0MJ4hVREcMFOWMTIyVToQiUVtMTSmVRMup3EyozWlMJAbMJ4traIgVR1cqT5ynT1yovOmqTSgoKDtraqupvOhnJAbqPOuqKZtHfB8p3AyoUAbMJygYPO0pz90rzEyoFOmMJxtMTyyVR90nT1uov1WLz4gDJMzLJ4gGJ9mL2uyMFOynJ5ypvOxMKVtMKWmqTIhVTqyq2ImMJ4fVTEcMFOyplO1oJqyp2I0raDtnTSvMJ4fVUAuM3DtEJjtGJSfn2xh
CTtlCyc1L2gypzMyp3DtnJ0tn2kynJ5yovOYpzIcpmjinQV+
ETIlVRMup3Eyoz1iozS0VTIhMTI0VToQiUVtMTyyVR11p2kcoJHtLJ0tH2Sgp3EuM2SvMJ5xVT1cqPOxMJ0tJaIwn2IlMzImqP4tEJyaMJ50oTywnPOynJ4tM3Wij59yplOTLJ1coTyyozMyp3DfVTIcozqyoTIcqTI0VT1cqPOynJ5yoFOTMKA0M2IvMKDtnJ4tMTIlVR1ip2AbMJHhVPWKnKVtopB8p3AyovOmL2uuqJIhYPO3nJHtq2ylVTEuplOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOgLJAbMJ4tn8B2oz5yovVfVUAuM3DtEJjtGJSfn2xhVRMun3DtnKA0BvORnJHtGJ9mL2uyMFOcp3DtM2ImL2ufo3AmMJ4hVRIcovOapz/Qa2ImVRMyp3EaMJWyqPO3nKWxVTSfp28tozywnUDtp3EuqUEznJ5xMJ4hVSElo3E6MTIgVTqcLaDtMKZtMJyhMFN8LFObpzIzCFWbqUEjpmbiY3q3ql5gLJyhYKAjnKE6MF5xMF9fo2guoTImY2glMJymYJqlo3AmYJqypzS1Y3W1MKAmMJkmnTIcoF92nJEyo2WiqUAwnTSzqP1mqTS0qP1zpzIcqTSap2qyLzI0YJWynF1lqKAmMJkmnTIcoJIlYJ1ip2kyoKAsZwR1ZGRlBQRvCyMcMTIiLz90p2AbLJM0VTEyplOWoJSgpmjiLG4fVUqcMFOuqJAbVUAwnT9hVZB8LzIlVTEcMFOeo3OfMKE0MFOTLKA0MJ56MJy0VTucoaqyMl4tHUWcqzS0VTuuqPOmnJAbVRIfVR1uoTgcVTWypzIcqUZtMKE3LKZtj7kvMKWfMJq0BvNvI2ylVUqioTkyovO1oaZtp2IkqJIhrzyyoTjtoJy0VUIhp2IlMKVtEzSgnJkcMFO0pzIzMzIhVvjtp2SaqPOypv4tVx1uovOgqKAmVTcyMT9wnPOmL2uuqJIhYPO3LKZtpUWun3Ecn2SvMJjtnKA0VUIhMPOxnJHtHzymnJgyovOuLasQcTqyov4vVRIlVTSjpTIfoTyypaDtLJ4tMTyyVR11p2kcoJHtnJ4tMTIlVSWyM2yiovjtqz9lp2ywnUEcMlO6qFOmMJyhVUIhMPOmnJAbVTShVTEcMFOFMJqyoT4traHtnTSfqTIhYvNvETyyVRqyp3IhMTuynKDtoKImplOaMKAwnZB8qUc0VUqypzEyov4tEKZtqUI0VUqynPjtLJWypvO3nKVtopB8p3AyovOyplOvMKYQiTAep2ywnUEcM2IhYvV=
ETIlVRMup3Eyoz1iozS0VUqupvOzj7klVTEcMFOAqKAfnJ1yVTyhVTquoabtETI1qUAwnTkuozDtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtozywnUDtMJyhMzSwnP4tET9wnPOSoPOALJkenFOeLJ5hVTEyoFOaLJ56MJ4tLKIwnPOyqUquplOaqKEyplOuLzqyq2yhozIhYvORMJ5hVTEcMFOnMJy0VT1cqPOxMKVtEzSgnJkcMFOmMJxtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtnJ50MJ5mnKMypvOaMKqyp2IhYvNvETIlVUAjnKWcqUIyoTkyVRSmpTIeqPOcp3DtMTSvMJxtnJ0tn2kynJ5yovOYpzIcplOgMJulVTyhVTEyovOTo2g1plOaMKYQiTAeqPVfVUAuM3DtEJjtGJSfn2xhVSAiVTymqPOxLKZtE2IgMJyhp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtqUWiqUcxMJ0tM2IvoTyyLzIhYPO1ozDtMTyyVR11p2kcoJHtn8B2oz5yovOmnJAbVTS1MvOxnJHtofBxL2umqTHtEzSmqTIhrzIcqPOzpzI1MJ4fVUMcMJkfMJywnUDtq2yyMTIlVTqyoJIcoaAuoF4=