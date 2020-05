3 min

"Iftar to go": Gemeinde in Rüsselsheim hilft Bedürftigen

Eine Moschee in Rüsselsheim hat durch das "Fastenbrechen to go" während des Ramadans Bedürftigen das Fasten ermöglicht. Doch wie sah der Ramadan im Corona-Jahr für Muslime aus?

Von Marcel Großmann Volontär