Ihre Meinung: Werden Sie weiter Maske tragen?

MAINZ - Maskenpflicht nur noch in Kliniken und Pflegeheimen oder in Bus und Bahn: So besagt es das geänderte Infektionsschutzgesetz seit dem 20. März. Mit einer Übergangsregelung gilt in vielen Bundesländern, auch in Hessen und Rheinland-Pfalz, die Maskenpflicht aktuell aber auch noch anderswo – zum Beispiel im Supermarkt.

Diese Regel läuft jedoch am 2. April aus. Dann fallen die meisten Einschränkungen komplett . Nur noch für regionale Hotspots dürfen die Bundesländer dann härtere Maßnahmen beschließen.

Das Ende der Maskenpflicht ist natürlich kein Verbot. Laut einer aktuellen YouGov-Studie vom Montag sagen 41 Prozent der Befragten , dass sie auch nach den Lockerungen in Innenräumen weiter eine Maske anziehen werden.

