Donnerstag, 07.05.2020 - 00:00
4 min
Im Alzeyer DRK Krankenhaus gibt es wieder planbare Operationen
Von Stefanie Widmann
Lokalredakteurin Alzey
DHknEIxtYFOWoFORHxftF3WuozgyozuuqKZtnJ4tDJk6MKxtp29foPOxMKVtoz9loJSfMFOOoTk0LJptoTShM3AuoFO3nJIxMKVtLJ5fLKIzMJ4hVREuplO0MJyfqPOxMKVtj4ElraEfnJAbMFORnKWyn3EipvORpv4tDJkyrTShMTIlVRMlo2ugLJcypvOgnKDhVREcMFOzj7khMaEyVRAipz9hLF1PMJiQcT1jMaIhM3A2MKWipzEhqJ5aVUElLKDtLJ0tAF4tGJScVTyhVRglLJM0YPO1ozDtp2yyVTIlopB2M2kcL2u0VT51ovO3nJIxMKVtpTkuozWupzHtG3OypzS0nJ9hMJ4tqJ50MKVtDKIzpzIwnUEypzuuoUE1ozptMTIlVRyhMzIeqTyioaAmqTS0nJ9hVUIhMPOynJ5yplOPMKWynJAbplO6qKVtDJWeoZBxpaIhMlO2o24tqJ5eoTSlMJ4tF3WuozgbMJy0p2WcoTEypz4fVTucoaEypvOxMJ5yovOmnJAbVTIcozHtD292nJDgZGxgFJ5zMJg0nJ9hVUMypzWypzqyovOej7MhoaEyYvNlZPODpz96MJ50VTEypvOuL2u0VTyhqTIhp2y2oJIxnKccozymL2uyovOPMKE0MJ4topB8p3AyovO3MJy0MKWbnJ4tMfB8pvOQo3WiozRgHTS0nJIhqTIhVTMlMJyaMJuuoUEyovO3MKWxMJ4h
ETyyVRWcoTEypvO2o24tj7kvMKWzj7kfoUEyovOYoTyhnJgyovjtHTS0nJIhqTIhYPOxnJHtoJShM2IfplOPMJS0oKIhM3Agj7MaoTywnTgynKEyovOmqTIlLzIhVT11p3A0MJ4tqJ5xVR1up3AyoaElLJ5mpT9lqTIhVUMiovOZMJywnTIhVTyhVRy0LJkcMJ4tnTSvMJ4tnJ0tGpBxpabtraHtpzyao3Wip2IhVRgioaAypKIyoacyovOcoFOZLJ5xVTqyMfB8nUW0YPOmolOuqJAbVTyhVRSfrzI5YvOIoFOuqJLtMJyhMJ4tDJ5mqUIloFO2o24tp2Abq2IlMJ4tD292nJDgZGxgEfBxoTkyovO2o3WvMKWynKEyqPO6qFOmMJyhYPO3qKWxMFOxLKZtESWYVRglLJ5eMJ5bLKImVTEuoJSfplOmolO1oJqyp3EuoUEyqPjtMTSmplOzj7klVTEyovOTLJkfVTEypvOTj6EfoTHtMJyhMFOypzwQgzu0MFOnLJufVTShVRyhqTIhp2y2YHWyqUEyovjtDzIuqT11ozqmM2Ilj6E0MJ4tqJ5xVRymo2kcMKW1ozqmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4traIlVSMypzoQiTq1ozptp3EuozEyov4tETyyVRMioTqyBvODoTShLzSlMFOCpTIlLKEco25yovOzLJ5xMJ4tozywnUDtoJIbpvOmqTS0qP4t4bPrGz90MfBxoTkyVUAcozDtozywnUDtp3EyqJIlLzSlYPOuLzIlVTqypTkuoaEyVRIcozqlnJMzMFOeo25hqTIhVUqcpvOmqTI1MKWhVUIhMPO2o3WypaA0VTS1p3AyqUcyohXNaPjtp2SaqPOTpz9boJSdMKVfVTEypvOuqJAbVRkynKEypvOxMKVtFJ50MJ5mnKMmqTS0nJ9hVTymqP4tETSmVUqcpzDtp2ywnPOhqJ4tj6EhMTIlov4t4bPrEKZtM2yvqPOynJ5yVRIgpTMynTk1ozptqz9hVRW1ozEyp2qyp3IhMTuynKEmoJyhnKA0MKVtFzIhplOGpTSbovNbD0EIXFjtMTSmplO3nKVtoaIhVUOfLJ5vLKWyVPuyoTIeqTy2MFxtG3OypzS0nJ9hMJ4tq2yyMTIlVTS1Mz5ynT1yovOej7MhozIhYhXNaPOSnJ5yVRIgpTMynTk1ozpfVTEcMFOcovOxMKVtGTShMTImqzIlo3WxoaIhMlO1oJqyp2I0raDtq3IlMTHh
4bPrGJShVT11p3ZtLzIcVTEyovOyoTIeqTy2MJ4tG3OypzS0nJ9hMJ4tLJkfMKWxnJ5aplOgnKDtGJUQalO1ozDtJzyyoPO2o3WaMJuyohXNaPjtMZBxoKOzqPOTpz9boJSdMKVtLJkfraHtM3Wij59yVRIlq2SlqUIhM2IhVToQiUVtMTyyVTgioJ1yozEyVScynKDhVREypvOCpTIlLKEyqKVtopB8p3AyVT1cqPOPoTywnlOuqJLtMTyyVSWyp3AiqKWwMJ4tLJW3j6EaMJ4fVTEcMFOWozEcn2S0nJ9hVT3QiUAmMFOeoTSlVUAynJ4hVBXNaxWyqz9lraIaqPO3MKWxMJ4tq2ylVTIlp3DtMJyhoJSfVTEcMJcyozyaMJ4to3OypzyypzIhYPOxnJHtMJyhMJ4tn8B2paOypzkcL2uyovOiMTIlVUAyMJkcp2AbMJ4tH2AbLJEyovOypzkynJEyovjtq2IhovOxMKVtEJyhM3WcMzLtozywnUDtp3EuqUEznJ5xMKGvtWjfVUAuM3DtMKVhVREuLzIcVT9jMKWcMKWyovOcoFORHxftF3WuozgyozuuqKZtozywnUDtoaIlVTEcMFQQuUW6qTHtMTIlVRgfnJ5cnlOmMJkvp3DfVUAiozEypz4tLKIwnPOhnJIxMKWaMJkup3AyozHtj4ElraEyVTEypvO1oaEypaAwnTyyMTkcL2umqTIhVRMuL2uaMJWcMKEyVT5ynT1yovObnJIlVRIcozqlnJMzMFO2o3VhVZBpLzIlLJkfVUAynJIhVR9jMKWuqTyiozIhVTS1MvOVLJkxMFOaMKAwnT9vMJ4tq29lMTIhYPOypzmQcUI0MKW0VTEypvQQuUW6qTkcL2uyVREcpzIeqT9lYvOALJ4tnT9zMzHfVTEup3ZtraIhj6EwnUA0VUqcMJEypvO6q2IcVRElnKE0MJjtMTIlVZB8LzkcL2uyovOCpTIlLKEco25yovOcovOxMKVtF2kcozftoTS1MzIhVTiQgz5hqTIhVUIhMPOxnJImMFOhLJAbVRElnJ5aoTywnTgynKDtLKIzVTEyovOKMJptM2IvpzSwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4h
ETyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPOxLKc1VTqcLaDtMTyyVSEuqUAuL2uyYPOxLKAmVTImVT1cqPOPoTywnlOuqJLtMTyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOcoFORHxftF3WuozgyozuuqKZtLJ5bLJk0MJ5xVUW1nTyaVTymqP4tETIlrzIcqPOcp3Dtn2IcovOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50VTyhVTEypvOYoTyhnJffVTSfoTIlMTyhM3Ztn29goJIhVUAwnT9hVTygoJIlVT1uoPO3nJIxMKVtHTS0nJIhqTIhVT1cqPOVqKA0MJ4fVRS0MJ1vMKAwnUqypzEyovO1ozDio2EypvOTnJIvMKVfVTEcMFOuoUZtIzIlMTSwnUEmMfBxoTkyVTEuoz4tp2IjLKWcMKW0VUqypzEyov4tETIlVTqlo8BsMFOJo3W0MJyfBvOAnKE0oTIlq2IcoTHtM2yvqPOyplOynJ5yVRgio3OypzS0nJ9hVT1cqPOxMKVtIJ5cqzIlp2y0j6E0p21yMTy6nJ4tGJScoabfVTEcMFOyplOypz3QgzqfnJAbqPjtMTyyp2HtIzIlMTSwnUEmMfBxoTkyVUAwnT5yoTjtLJW6qJgfj6ElMJ4hVRcyMTIhVSEuMlOvpzyhM2HtMJyhVRMunUWypvOOLaA0pzywnTHtozSwnPOALJyhrvjtqJ5xVTyhozIlnTSfLvO2o24toaIlVUAyL2umVSA0qJ5xMJ4tnTSvMFOxLKZtESWYVRglLJ5eMJ5bLKImVTEuplOSpzqyLz5cpljto2VtMTIlVSOuqTyyoaDtqTS0p8BxL2ufnJAbVRAiqzyxYGR5YKOip2y0nKLtp2IcYvOPnKZtMTyyplOzMKA0p3EynUDfVTqyoUEyovOzj7klVTEyovOPMKElo2MzMJ5yovOxnJHtM2kynJAbMJ4tFKAioTyypz1uj59hLJugMJ4tq2yyVToQiUVtqTS0p8BxL2ufnJAbMFOQo3McMP1DLKEcMJ50MJ4hVRyhp2qyp2SgqPObLKE0MFOxLKZtESWYVRglLJ5eMJ5bLKImVTWcp2uypvOhMKIhVRAipz9hLF1DLKEcMJ50MJ4fVTEuqz9hVT11p3A0MJ4tqzyypvO6MJy0q2Icp2HtLKIzVTEypvOWoaEyoaAcqaA0LKEco24tLzIbLJ5xMJk0VUqypzEyov4tGzSwnPOmMJyhMKVtEKWzLJulqJ5aVTuuLzIhVUAcL2ttj7kvpzyaMJ5mVTEcMFOAqJ5xYH5up2IhYH1up2gyovOzj7klVTEuplODMzkyM2IjMKWmo25uoPOxqKWwnTS1plOuqJAbVTSfplOGL2u1qUbtLzI3j6EbpaD6VSOzoTIaMJ5xMFOmMJyyovOmL2uiovO6qJ0tITIcoPOypzuyLzkcL2uypvOYMJygLzIfLKA0qJ5aVUIhMPOcozMyn3Ecj7MmMKVtGzIvMJkvnJkxqJ5aVTS1p2qyp2I0raDtM2I3MKAyovjtLJWypvOhnJAbqPO2o24tHTS0nJIhqTIhVTyhMzy6nJIlqPO3o3WxMJ4hVRImVTuuLzHtLzIcoFOYpzShn2IhnTS1p3OypaAiozSfVTygVZBpLaWcM2IhVTIcoacyoT5yVRAiqzyxYHoQcTkfMFOaMJqyLzIhYPOcoaAaMKAuoKDtq2SlMJ4tp2yyLzIhVR1cqTSlLzIcqTIlVTIln3Wuozg0YPO6qKVtJzIcqPOcp3Dtoz9wnPOynJ5ypvOjo3AcqTy2YvOOoTkyplObLJk0MFOmnJAbVTygVSWunT1yov4tEaWinT1unzIlVUAjpzywnUDtqz9hVUA0LJWcoTIhVSMypzwQcTk0ozymp2IhYt==
EfB8pvOaMKOfLJ50MFOCpTIlLKEco25yovOgqKAmVT51ovOxLKZtF3WuozgyozuuqKZtq2yyMTIlVUMipzWypzIcqTI0VUqypzEyov4tETRtMKZtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOynJ5yovOapz/Qa2IhVRShp3E1pz0tqz9hVRAiqzyxYGR5YIOuqTyyoaEyovOapfB2j59ypzHtIJ1aMKA0LJk0qJ5aMJ4tqJ5xVSMypzkuM2IlqJ5aMJ4tLzIcVTEyovODMzkyM2IvMKE0MJ4tM2IaMJWyovObLJWyYPOgj7kmp3EyVTEuplOYpzShn2IhnTS1plOhqJ4tq2yyMTIlVTEcMFOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tp2AbLJMzMJ4fVUIgVT9jMKWcMKW0MFODLKEcMJ50MJ4tqz9foPO1oJoQcT5aoTywnPO6qFO2MKWmo3WaMJ4h
I2IlVTEyoJ7QcTAbp3DtnJ0tESWYVRglLJ5eMJ5bLKImVT9jMKWcMKW0VUqcpzDfVUqynJjtLJ5mo25mqTIhVTIcozHtIzIlp2AboTIwnUEypaIhMlOmMJyhMKZtJaImqTShMUZto2EypvOynJ4tMKWbj7MbqTIlVRkynJEyoaAxpaIwnlO6qFOvMJoQiUWwnUEyovOcp3DfVT11p3Ztp2ywnPOuoTkypzEcozqmVTS1L2ttMTIlVTWyp29hMTIlMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTWyq3Imp3Dtp2IcowbtDKKQa2IlnTSfLvOxMKZtJzygoJIlplOcp3DtMJyhVR11ozDgGzSmMJ4gH2AbqKE6VSOzoTywnUDfVToQiUVtDzImqJAbMKVtnKA0VTEcMFOYoTyhnJftq2IcqTIlnTyhVTqyp3OypaW0VUIhMPOhLKGQiUWfnJAbVUAynJIhVSOuqTyyoaEyovOcoFOYpzShn2IhnTS1plOYMJygMJ4topB2M2kcL2uypaqynKAyVTIbMKVtLKImM2ImMKE6qPjtLJkmVUc1VRuuqKAyVTS1MvOxMJ0tH29zLF4tETyyplOaMJk0MFOuoTkypzEcozqmVT5cL2u0VT51pvOzj7klVTEuplOQo3WiozS2nKW1pljtp29hMTIlovOuqJAbVToQiUVtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtoKIfqTylMKAcp3EyoaEyVRgynJ1yYPOxnJHtF2kcozyeMJ4tq2IfqUqynKDtraHtp2AbLJMzMJ4toJSwnTIhYvQvtW5ALJ4toKImplOcoJ1ypvOxLJ1cqPOlMJAbozIhYPOxLKAmVUAcL2ttMJyhVRAiqzyxYHIlpzIaMKVtqJ5vMJ1ypzg0VTS1p2WlMJy0MJ4tn2ShohXNaPjtp2SaqPOTpz9boJSdMKVh
Iz9lVTIcozyaMJ4tI29wnTIhVTquLvOyplOmolOynJ5yovOTLJkfYPOxLKAmVTIcovOQo3McMP1DLKEcMJ50VUc1ofBxL2umqPO1ozIln2ShoaDtLKImVTEypvOFnTIcozuyp3Ayov1TLJAbn2kcozyeVTyhplORHxfgF3WuozgyozuuqKZtMJyhM2IfnJIzMKW0VUq1pzEyVUIhMPOxLKWuqJMbnJ4toJIbpzIlMFODMKWmo25yovOcovOEqJSlLJ50j6EhMFOgqKAmqTIhVUIhMPOxnJHtFJ50MJ5mnKMmqTS0nJ9hVToQiUVtMJyhnJqyVSEuM2HtoJShM2IfplODMzkyM2IjMKWmo25uoPOaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4toKImp3EyYt==