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Donnerstag, 07.05.2020 - 00:00
4 min

Im Alzeyer DRK Krankenhaus gibt es wieder planbare Operationen

Das DRK Krankenhaus operiert wieder nach Plan. Bevorzugt werden zunächst diejenigen, die einen körperlichen oder seelischen Schaden erleiden, wenn der Eingriff nicht stattfindet.

Stefanie Widmann: Lokalredakteurin Alzey
Von Stefanie Widmann
Lokalredakteurin Alzey
Bisher wurden nur Notfälle operiert, künftig werden im DRK Krankenhaus auch wieder planbare Eingriffe nach Dringlichkeit vorgenommen. Archivfoto: DRK-Krankenhaus

Bisher wurden nur Notfälle operiert, künftig werden im DRK Krankenhaus auch wieder planbare Eingriffe nach Dringlichkeit vorgenommen. (Archivfoto: DRK-Krankenhaus)

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