Im Bali Kino wieder ohne Maske und mit Popcorn Film genießen

ALZEY - Das Bali Kino darf ab Mittwoch, 10. Juni, wieder sein beliebtes Popcorn verkaufen. Das geht aus der Neunten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (9. CoBeLVO) hervor, die an diesem Tag in Kraft trifft und für Kinos zwei Lockerungen bringt. Zum einen entfällt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für den Kinobesucher, sobald er seinen Platz eingenommen hat. Zum Zweiten können die Lichtspielhäuser wieder Snacks und Getränke verkaufen und die Besucher dürfen sie auf dem Sitzplatz verzehren. Der Staatssekretär im Kulturministerium, Dr. Denis Alt, hatte den Chef des Bali Kinos, Claus Hadenfeldt, am Freitag, 5. Juni, über die neue Lockerung informiert und in diesem Zusammenhang betont, dass die Kinobetriebe einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben des Landes leisten und die Corona-Pandemie Kunst und Kultur aktuell vor besondere Herausforderungen stellen würden. Hadenfeldt, der durch die achte Corona-Verordnung sein Kino wieder hatte öffnen dürfen – mit gesperrten Sitzreihen, Maskenpflicht und Verzehrverbot – hatte sich persönlich für die nun erreichten Lockerungen eingesetzt, nachdem in den ersten vier Kino-Tagen gerade einmal neun Besucher in sein Kino gekommen waren. Zwei Stunden Action auf der Leinwand mit Mundschutz und ohne Knabberei seien einfach schwer vorstellbar. Laut eigener Aussage kämpft er denn auch per Telefon „an vorderster Front“ gegen die Auflagen. „Die Abstandsregeln werden bei uns ja eingehalten“, sagte er.