Im Corona-Jahr ist alles anders

Deutschlands größter Verkehrsflughafen im Ferienbetrieb: Wo sich üblicherweise im Juli unzählige Menschen in den Terminals des Frankfurter Airports vor ihren Abflügen tummeln, sieht es in Zeiten von Corona ganz anders aus: Das Terminal 2 bleibt geschlossen und im Terminal 1 gibt es nur ganz punktuell Menschengrüppchen vor den Check-in-Automaten. Ausreichender Abstand und Hyieneregeln werden kontrolliert. In vielen Bereichen herrscht gähnende Leere. Café und Shops, denen die Kunden fehlen, haben vorübergehend geschlossen oder existieren schon gar nicht mehr. Viel zu tun indes haben im Moment die Mitarbeiter eines Labors, das in kooperation mit Lufthansa Corona-Test am Flughafen anbietet.