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Freitag, 19.06.2020 - 04:45
3 min

Im Erlensee bei Bickenbach ist wieder baden möglich

Ab Freitag gilt das Schwimmverbot im Erlensee bei Bickenbach nicht mehr. Andere Seen im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind gesperrt. Ein Überblick.

Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Bis zum Donnerstag hat für den Erlensee bei Bickenbach das Badeverbot gegolten. Seit Freitag wird das Schwimmen in dem Gewässer wieder geduldet. Foto: Dirk Zengel

Bis zum Donnerstag hat für den Erlensee bei Bickenbach das Badeverbot gegolten. Seit Freitag wird das Schwimmen in dem Gewässer wieder geduldet. (Foto: Dirk Zengel)

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NATURSCHWIMMBAD HAT GEÖFFNET
Idyllisch liegt das Naturschwimmbad in der Nähe des Fischbachtaler Ortsteils Niedernhausen. Auch die Anlage war wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Seit vorigem Montag ist das Bad wieder offen. „Wir müssen natürlich alle Auflagen des Landes einhalten“, sagt Betreiberin Gabriele Marx. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den Nutzern, den Dauercampern, 200 Badegäste Zutritt haben. Kontrolliert wird das über die Eintrittskarten. Die Besucher müssen ihre Anschrift hinterlassen. Auch müssen sie die Abstandsregeln einhalten, und die Betreiber müssen häufiger reinigen. Das Konzept sei sowohl mit der Gemeinde als auch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, erklärt Gabriele Marx. (wog)
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Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Wolfgang Görg Zur Öffnung des Erlensees: Verantwortung
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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