Im Kreis Mainz-Bingen sind aktuell 628 Menschen mit Corona infiziert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ-BINGEN - (cb). Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis ist im Vergleich zur Vorwoche annähernd gleich hoch: Waren am 8. Januar 624 Menschen positiv getestet, wurden am Freitag 628 Fälle gemeldet. Allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 166 auf 119 gesunken.

Während in einigen Städten und Verbandsgemeinden aktuell deutlich weniger Menschen infiziert sind, steigen die Zahlen von allem in Bingen (von 53 in der Vorwoche auf jetzt 106) und in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen (von 74 auf 107). In der bevölkerungsreichsten VG Rhein-Selz waren in der vergangenen Woche 138 Menschen infiziert, jetzt sind es 119. Ähnliches Bild in Ingelheim: Hier sank die Zahl von 129 auf 89.

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm sank die Zahl der aktuell Infizierten innerhalb einer Woche von 73 auf 63. In der VG Gau-Algesheim sind aktuell 46 Menschen infiziert (42), in der Verbandsgemeinde Bodenheim 45 (49), in der VG Rhein-Nahe 34 (37). In Budenheim sank der Wert von 29 auf 20.

Bei der Statistik über die aktuell Infizierten und Genesenen greift die Kreisverwaltung Mainz-Bingen auf Zahlen zurück, die direkt vom Gesundheitsamt in Mainz übermittelt werden. Diese seien näher an der aktuellen Entwicklung auf diesem Sektor als das Land, das seinen Zahlen einen eigenen Berechnungsalgorithmus zugrunde lege.