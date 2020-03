Im Livestream: Fragen und Antworten zum Kontaktverbot

In Rheinland-Pfalz und Hessen gibt es wegen des Coronavirus ein weitreichendes Kontaktverbot. (Grafik: vrm/ap)

MAINZ - Keine Ausgangssperre, aber Kontaktverbot: Was heißt das denn jetzt genau und was gilt für mich ab Dienstag, 0 Uhr? In einer Telefonkonferenz haben die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung am Sonntag bundeseinheitliche Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Aber geht das überhaupt weit genug? Warum verhängen die nicht einfach eine Ausgangssperre? Und warum hatten die Frisöre so lange geöffnet? Oder schränkt die Politik hier meine Grundrechte zu weit ein? Friedhelm Hufen, Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität beantwortet Ihre Fragen ab 17.30 Uhr in unserem Livestream. Über das Chat-Modul unter dem Video können Sie mitdiskutieren und Ihre Fragen einreichen.

Experte im Live-Talk

Hier sehen Sie ab 17.30 Uhr den Livestream. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Über das Chat-Modul können Sie Fragen stellen. Sollte der Stream bei Ihnen hier nicht funktionieren, finden Sie ihn auch hier auf YouTube!

