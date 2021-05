Im Livestream: Ministerpräsident Bouffier zu neuen Regeln

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). (Foto: dpa)

WIESBADEN - Das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung wird am Mittwoch angesichts landesweiter sinkender Inzidenzzahlen über Regelungen beraten, die in Kraft treten sollen, sobald die Bundesnotbremse nicht mehr greift. Über die entsprechenden Beschlüsse werden der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im Anschluss in einer Pressekonferenz informieren.

Sie finden den Livestream jetzt HIER auf YouTube. Der Livestream wird in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk angeboten.