Im Odenwaldkreis steigt die Zahl der Corona-Toten auf acht

Zutrittsverbote zählen zu den Schutzmaßnahmen im Erbacher Kreiskrankenhaus, in dem zurzeit 17 Corona-Patienten und elf Verdachtsfälle betreut werden. Foto: Dirk Zengel

Über das Wochenende hat sich die Corona-Situation im Odenwaldkreis noch einmal dramatisch zugespitzt: Landrat Frank Matiaske sprach mit Blick auf den Samstag gegenüber dieser Zeitung von einem "Horrortag": Nach fünf weiteren Todesfällen ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis auf acht Personen gestiegen.

Außerdem musste das Gesundheitsamt am Samstag ein zweites Pflegeheim sowie eine geschlossene Station einer weiteren solchen Einrichtung unter Quarantäne stellen. In dem komplett unter Quarantäne stehenden Heim sind von den acht positiv getesteten Bewohnern zwei verstorben : Ein Mann gehörte zur Altersgruppe der 80- bis 90-Jährigen, der andere war älter als 90; beide hatten Vorerkrankungen.

Tragische Entwicklung

In der Station des dritten Heims, in der an Demenz erkrankte Bewohner leben, gibt es zwei positiv auf das Virus getestete Personen, informierte das Landratsamt. Wie berichtet, war bereits am 31. März über ein erstes Pflegeheim eine Quarantäne [plus-Inhalt] verhängt worden.

IM NACHBARKREIS Im Odenwälder Nachbarkreis Miltenberg waren am Sonntag 178 Coronavirus-Infektionen bekannt, nachdem es am Freitag noch 157 waren. Weiterhin werden sechs Personen stationär behandelt, davon ein Patient auf der Intensivstation, 48 Menschen wurden bereits als gesund aus der Überwachung entlassen, teilt das fränkische Landratsamt mit. (jös)

Wenn es bei dieser tragischen Entwicklung überhaupt einen positiven Aspekt geben könne, dann die Tatsache, dass die erste betroffene Pflegeeinrichtung eine etwas kleinere gewesen sei, sagte Matiaske. Die dort gewonnenen Erfahrungen könnten nun bei den weiteren Fällen eingebracht werden. Erforderlich sei ein "gut abgestimmtes Miteinander" von Heimleitung, Personal und Hausarzt unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Alle Beteiligten, so der Landrat, "tun, was sie können, um Leben zu retten beziehungsweise zu schützen". Ein Teil des üblichen Vorgehens ist dabei das Isolieren der Bewohner, "die ja generell ein Hochrisikogruppe sind", in ihren Zimmern. Außerdem befänden sich Rettungsdienst und umliegende Krankenhäuser in Alarmbereitschaft.

Anteil der Risikogruppe

Besonders für ältere Menschen ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus lebensgefährlich. Die folgende Karte zeigt den Anteil der Risikogruppe (Bevölkerung 65 Jahre und älter) an der Gesamtbevölkerung. Die aktuellsten Daten gibt es für das Jahr 2018. Mit dem Schieberegel können Sie in die Vergangenheit springen. Ein Klick auf den Play-Button lässt die Entwicklung seit 1960 automatisch abspielen.

In den nächsten Tagen will Matiaske in einer Telefonkonferenz mit seinem Darmstadt-Dieburger Kollegen Klaus Peter Schellhaas und den Verantwortlichen der Kliniken im Versorgungsgebiet 6 mit dem Darmstädter Klinikum als koordinierendem Haus speziell die Situation der Pflegeeinrichtungen erörtern. Am Sonntagnachmittag war Matiaske zudem gerade dabei, in einem Brief ans Ministerium die bisherigen Odenwälder Erfahrungen mit der Corona-Epidemie darzulegen. Nach Einschätzung der Fachleute ist die Entwicklung im Kreis nämlich anderen hessischen Regionen um "ein bis zwei Wochen voraus", was unter anderem mit der Nachbarschaft zu den stark betroffenen Ländern Bayern und Baden-Württemberg erklärt wird. Die Ausbreitung laufe erkennbar von Süden aus, so der Landrat.

Sieben Patienten auf Intensivstation

Für den Odenwaldkreis bedeut dies, dass Stand Sonntag 131 Personen positiv auf das Virus getestet worden sind. Davon zählen die acht Verstorbenen, aber auch jene inzwischen 30 Männer und Frauen, die als genesen gelten. Derzeit werden 27 Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 20 im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (sieben auf der Intensivstation) und sieben in Kliniken außerhalb des Kreises. Außerdem befinden sich im Erbacher Kreiskrankenhaus noch elf Personen mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung, bei denen das Testergebnis noch aussteht.

