Im Odenwaldkreis sterben vier weitere Corona-Patienten

ODENWALDKREIS - Die Ansteckung mit dem Corona-Virus hat im Odenwaldkreis bis Dienstagnachmittag für vier weitere betagte Menschen einen tödlichen Ausgang genommen. Dies hat die Pressestelle des Odenwaldkreises nun publik gemacht. Damit hat sich die Zahl der verstorbenen Kreisbewohner, deren Tod nachgewiesenermaßen eine Erkrankung an Covid-19 vorausging, auf 15 erhöht. Drei der Todesopfer der Zeit vom Montagabend bis zum Dienstagmittag waren nach Angaben der Kreisverwaltung älter als 80 Jahre, das vierte älter als 70. Alle gehörten damit der Gruppe an, für die das Virus angesichts des Alters und häufig damit einhergehender Vorerkrankungen ein hohes Risiko bedeutet.

Eine besondere Gefahr steckt deshalb immer im Übergreifen von Sars-Cov-2 auf Alten- und Pflegeheime, wozu es mit entsprechend negativem Einfluss auf die lokale Ausprägung der Pandemie im Odenwaldkreis mehrfach gekommen ist. Wie berichtet, hat die Infektionswelle drei dieser Einrichtungen erfasst, was sich sowohl in der Mortalität als auch im Vorkommen schwerer Verläufe niederschlägt. Von ihnen zeugt der Bedarf nach Krankenhaus- oder sogar Intensivbehandlung: Insgesamt 22 Bewohner des Odenwaldkreises müssen stationär versorgt werden, wofür acht von ihnen an Kliniken außerhalb des Kreises überstellt worden sind. Damit bemüht sich das Gesundheitszentrum in Erbach aktuell um 14 Corona-Patienten, von denen sieben auf der Intensivstation liegen.

36 Betroffene wieder genesen

Zwar ist im Kreisgebiet mit der Zahl der Todesfälle auch die der nachgewiesenen Infektionen weiter gestiegen. Allerdings fügt sich die Entwicklung hier mit einer Zunahme um zuletzt sechs entdeckte Angesteckte wieder in den üblichen Rahmen und wird wie vielerorts zudem durch die gleichzeitige Genesung Betroffener relativiert. So sind zuletzt fünf Odenwälder als geheilt aus stationärer Behandlung oder häuslicher Quarantäne entlassen worden, womit die Krankheit bei 36 der nun 138 positiv getesteten Bürger als überwunden gilt. Mit dieser Gesamtzahl allerdings liegt der Odenwaldkreis weiter deutlich über der durchschnittlichen Betroffenheit in den Regionen Hessens. Dies zeigt sich vor allem in der Inzidenz, also des Virus-Vorkommens auf 100 000 Einwohner. Sie erreicht im Odenwaldkreis für den Gesamtzeitraum der Pandemie einen Wert von etwa 143. Das hessische Sozialministerium misst für seine Analyse demgegenüber den Ansteckungsgrad in der jüngeren Vergangenheit, also in den vergangenen sieben Tagen. Er erstreckt sich im Odenwaldkreis auf 68 Personen, was einer Inzidenz von 70 entspricht. Der Landesschnitt von knapp 21 wird hier deutlich übertroffen, was allerdings auch für mehrere andere Kreise mit Sondereffekten gilt.