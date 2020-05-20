Mittwoch,
20.05.2020 - 02:30
2 min
Im Sommer läuft nichts in Rüsselsheim
Mainufer- und Opel Firmenlauf werden wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Veranstalter arbeiten an einem neuen Konzept.
Von Marcel Großmann
Volontär
HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tEfB8pvOGpT9lqTMuoaZtnKA0VQVjZwNtMJyhVUElo3A0oT9mMKZtFzSbpwbtE3Wij59yVSAjo3W0qzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUqypzEyovOuLzqyp2SaqPO1ozDtHUWiMzympT9lqPOanJW0VTImVT51pvO2o3VtoTIypzIhVSYQcT5aMJ4hVREuplOvMKElnJMzqPOuqJAbVTqlo8BsMFOTpzIcrzIcqUMypzShp3EuoUE1ozqyovO3nJHtMTIhVR1unJ51MzIloTS1MvO1ozDtMTIhVR9jMJjgEzyloJIhoTS1MvOcovOFj7kmp2Ifp2uynJ0hVRWynJEyVSMypzShp3EuoUE1ozqyovO3qKWxMJ4tqzIlp2Abo2WyovQvtWZtnzIxo2AbVTWfMJyvqPOynJ4tHzImqPOVo2MzoaIhMljtMTSmplOmnJHtoz9wnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOhLJAbM2Ibo2k0VUqypzEyovOej7MhozIhYt==
CTtlCx9jMJjtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtpzS1pmjinQV+
IzIlM2ShM2IhMFOKo2AbMFO2MKWej7khMTI0VTEypvOJMKWuoaA0LJk0MKVtMTImVR9jMJjtEzyloJIhoTS1MaZ6VREypvOZLKIzVUqcpzDtozywnUDtLJ0tZv4tFaIfnFOmqTS0qTMcozEyov4tE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tp2yhMPO2o3WypaA0VTWcplO6qJ0tZmRhVRS1M3ImqPO1oaEypaAuM3DhVR1cqPOlqJ5xVQR4ZQNtITIcoT5ynT1ypz4tnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOaMJwQgaW0VTEypvOTnKWgMJ5fLKIzVTS1MvOdMJEyovOTLJkfVTyhVTEcMKAyVRguqTIao3WcMF4tIUWiqUcxMJ0tqzIlp3IwnTIhVTEcMFOCpzquozymLKEipzIhYPOVLJ1uoz4tWvOzpzyyozEmVRqgLxttLKImVRuynJkvpz9hovjtMTIhVRkuqJLtoz9wnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOmqTS0qTMcozEyovO6qFOfLKAmMJ4t4bPGVUIhMPOanJW0VUAcL2ttraI2MKWmnJAbqTkcL2thVRS1L2ttq2IhovOyplOxLJ5hVUqinTjtn2IcovQvtW5CpTIf4bPpYHMcpz1yozkuqJLtp2IcovO3nKWxYvORMJ5hVTEypvOOqKEioJ9vnJkeo256MKWhVUqcoTjtq2IhnJqypvOAnKEupzWynKEypvOuovOxMJ4tH3EupaDtp2AbnJAeMJ4tqJ5xVTgynJ4tGzSgMJ5mM2IvMKVtMfB8pvOynJ5yVTSvM2ImpTIwn3EyVSMypaAco24tp2IcovjtnTIcj590VTImVUMioFOJMKWuoaA0LJk0MKVhVRygVTgioJ1yozEyovOXLJulVUqioTkyVR9jMJjtMTIhVRMcpz1yozkuqJLtLJWypvO3nJHtM2I3o2uhqPO1oaEypaA0j7k0rzIhYt==
DJg0qJIfoPOupzWynKEyVT1uovOuovO2MKWmL2ucMJEyozIhVSA6MJ5upzyyovjtq2yyVTEypvOZLKIzVTI2MJ50qJIfoPOcoFOGMKO0MJ1vMKVtp3EupaEyovOeLJ5hYvQvtW5Go2kfqTHtp2ywnPOxnJHtpT9mnKEcqzHtEJ50q2ywn2k1ozptMTIlVTkyqUc0MJ4tI29wnTIhVTMipaEmMKE6MJ4fVTiQgz5hqTIhVUqcpvO1oaZtp2IbpvOaqKDtqz9lp3EyoTkyovjtMTSmplOynJ5yplO1oaAypzIlVRgioacypUEyVUAynUVtM3I0VTE1pzAbM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhVTguoz4h4bPpVREuLzIcVUqypzEyVTEcMFOSnJ5bLJk0qJ5aVTSfoTIlVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4tqJ5xVRSvp3EuozEmpzIaMJk1ozqyovOgnKDtMJyhLzI6o2qyov4tGTShM2HtJzIcqPObLKDtp2ywnPOxMKVtIzIlLJ5mqTSfqTIlVT1cqPOynJ5ypvOOLaAuM2HtraIlj7kwn2qynTSfqTIhYvOUpaIhMPOzj7klVTEcMFOmpZBxqTHtHzIun3Eco246VBXNaxIcozHtDJWmLJqyVT9xMKVtIzIlp2AbnJIvqJ5aVT1cqPOynJ5yoFOyqzIhqUIyoTjtM2KQcT5xMKW0MJ4tF29hrzIjqPOmo2kfqTHtq29boTE1pzAbMTSwnUDtp2Icov7vtWjtETIlVScynKEjqJ5eqPOgj7kmp2Htp3EcoJ1yovjtoJy0VTIcozIgVUAioTAbVUqynKElMJywnTIhMTIhVSAwnUWcqUDtLJ4tMTyyVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPO6qFOaMJuyov4tDJ5gMJkxqJ5aMJ4tp2yhMPO6qJEyoFOvMKWynKEmVUAynKDtGJy0qTHtGpBxpabtozywnUDtoJIbpvOgj7MaoTywnP4tI2IlVTWypzIcqUZtDJ5gMJkxMJqyLfB8nUWyovOvMKcunTk0VTuuqPjtn2ShovOuqJAbVTygVRuypzWmqPOgnKEfLKIzMJ4hVSqypvOyplOhnJAbqPOgj7MwnUEyVTWyn29goKDtMTyyVRqyLfB8nUWyovO6qKYQiTAeYPOmLJq0VTEypvOJMKWuoaA0LJk0MKVhVREiL2ttMKZtnTSvMFOvnKAbMKVtoaIlVUqyozyaMFOOoz1yoTE1ozqyovOaMJqyLzIhYvQvtW5RLFOdMJEyplOIoaEypz5ynT1yovOmMJy0VR1cqUEyVR3QcUW6VT1cqPOuozEypzIhVSOlo2WfMJ1yovO6qFOej6EgpTMyovObLKE0MFO1ozDtnTS0YPOmqTIbqPOxMKVtEzyloJIhoTS1MvOvMJxtozyyoJShMTIgVTS1MvOxMKVtHUWco3WcqZBxqTIhoTymqTHtM2ShrvOiLzIh4bPpYPObMJaQa3DtMKZtLKImVTEypvODpzImp2ImqTIfoTHh
CTtlCx1unJ51MzIloTS1MvNlZQVjVT5iL2ttqJ5eoTSlCP9bZw4=
EfB8pvOxnJHtn2kynJ5yovOZj6E1MzIlVTwQcUE0MFOyplOOozMuozptGJScVT1cqPOxMJ0tGJScoaIzMKWfLKIzVTIcovOVnJqboTyanUDtM2IvMJ4tp29foTIhYvORnJHtIzIlLJ5mqTSfqUIhMljtMTyyVTWynFOGL2wQiTkypz4tLzIfnJIvqPOcp3DfVUq1pzEyVTIvMJ5zLJkfplO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTSvM2ImLJq0YvOPnKZtraIgVRShoJIfMTImqT9jpPO3o2kfqTIhVZB8LzIlVQV0ZQNtn2kynJ5yVUIhMPOapz/Qa2HtGZBxqJMypvOuovOxMJ4tH3EupaDtM2IbMJ4hVSqcMFOxnJHtH3EuMUDtHfB8p3AyoUAbMJygVTSfplOJMKWuoaA0LJk0MKVtoJy0qTIcoUDfVTqcLaDtMKZtMTIlrzIcqPOho2AbVTgynJ5yovOBLJAbnT9fqTIloJyhYvOOqJLtMTyyVRMlLJqyYPOiLvOxMKVtGTS1MvOho2AbVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT5uL2uaMJuioUDtq2ylMPjtn29hoaEyVTEcMFODpzImp2ImqTIfoTHtn2IcozHtMJyhMTI1qTyaMFOOoaE3o3W0VTqyLzIhYvQvtW5RLKZtnKA0VTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtMTIlrzIcqPOhnJAbqPOuLac1p2Abj6E0rzIhYhXNaPORLKZtIUWyMzMyovOgnKDtMTIgVSMypzShp3EuoUE1ozqmpTSlqT5ypvjtMTIlVRkUVSYQiUAmMJkmnTIcoFjtp3EynTHtoz9wnPOuqKZh
DJ5gMJkxMJqyLfB8nUWyovO3qKWxMJ4tMfB8pvOxMJ4tGJScoaIzMKWfLKIzVT5iL2ttozywnUDtM2I6LJufqP4tETIhovOzj7klVSAwnZB8oTIlVTymqPOxnJHtITIcoT5unT1yVTgip3EyozMlMJxfVUIhMPOxnJHtHzIanKA0pzyypaIhMlQQiTWypvOxnJHtFT9gMKOuM2Htq2SlVT5iL2ttozywnUDtLJg0nKLh