Im VRM-Podcast: Wie Glücksspiel dein Leben zerstören kann

Mainz - Die Hände zittern, starke Schweißausbrüche gehören zum Alltag und ruhig schlafen können sie schon lange nicht mehr. Im Suchtstadium eines Zockers, egal ob im Internet oder stationär, zeigen die Spieler oft körperliche und psychische Symptome. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nennt man Spieler in dieser Phase auch Exzessiv- und Verzweiflungsspieler.

Ganz ähnlich erging es Maria. In der zweiten Folge des Podcasts spricht sie über die schlimmste Zeit ihres Lebens – der Hochphase des Zockens. Was in ihrer Jugend mit einem vermeintlich harmlosen Rubbellos aus einem Schreibwarengeschäft begann ( Erfahren Sie hier alles zum Start der Podcastserie und hören Sie die erste Folge ) führte sie in eine Lebensphase, in der sie krankhaft um Geld zockte. Die Entwicklung dorthin, sowie größer werdende Probleme in der Familie und ihrem Freundeskreis sind ebenfalls Themen der zweiten Podcastfolge. Und: An welchem Tag sie nach Hilfe suchte.