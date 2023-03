„Im Westen nichts Neues“-Film schon 1930 bei Oscars

Eine frühe Filmversion von Erich Maria Remarques Roman, der englischsprachige Steifen „All Quiet on the Western Front“, war am 5. November 1930 mit vier Nominierungen ins Oscar-Rennen gegangen - und holte zwei wichtige Preise: als bester Film und für die Regie von Lewis Milestone. In den Sparten Drehbuch und Kamera ging er damals leer aus.