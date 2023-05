„Im Westen nichts Neues“-Hauptdarsteller gewinnt Lola

Berlin (dpa) - . Der Antikriegsfilm „Im Westens nichts Neues“ entwickelt sich zum großen Gewinner beim Deutschen Filmpreis. Auch Hauptdarsteller Felix Kammerer nahm am Freitagabend in Berlin die Lola für die beste Leistung in einer männlichen Hauptrolle entgegen. Der Antikriegsfilm von Regisseur Edward Berger war mit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen und hat bereits acht Auszeichnungen gewonnen - unter anderem für Albrecht Schuch für die beste Nebenrolle.