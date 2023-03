„Im Westen nichts Neues“ holt zweiten Oscar

Zwei Auszeichnungen gingen bisher auch an „Everything Everywhere All at Once“. Schauspieler Ke Huy Quan gewann den Oscar als bester Nebendarsteller. Schauspielerin Jamie Lee Curtis wurde als beste Nebendarstellerin geehrt, sie freute sich unter Tränen: „Ich habe gerade einen Oscar gewonnen!“. Der Science-Fiction-Actionfilm ging mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. Als bester Dokumentarfilm wurde „Nawalny“ ausgezeichnet.