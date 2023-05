Leben mit Teenagern: Immer auf den letzten Drücker

Aus aller Welt. Ein normaler Tag ist bei mir ziemlich ausgefüllt, mit Job und allem drumherum, was eben zu tun ist, wenn man mit zwei Teenagern in der Familie zusammenlebt. Weshalb ich abends gerne mal dem Lockruf der Couch folge, mir ein Buch schnappe… Und dann geht’s los! Um mich herum herrscht plötzlich hektische Betriebsamkeit. Türen schlagen, die Musik wird aufgedreht, der Kühlschrank inspiziert, mit Kumpels lautstark per Handy kommuniziert („Ey Digger…Alder“) – das war’s mit der Ruhe. Egal, denke ich mir, mit den Jungs habe ich wirklich viele schöne und witzige Abende.