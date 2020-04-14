Dienstag, 14.04.2020 - 03:00
4 min
Immer in Bewegung bleiben, trotz Corona
Von bif/ine/net
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WAS GIBT ES SONST NOCH SO?
Zum Mittanzen: Die Tanzschule Stroh hat Tanzvideos online gestellt. Infos gibt es per E-Mail unter info@tanzschule-stroh.de. Choreos zum Reinschnuppern sind unter youtube@tanzschule-stroh.de zu googeln.
Yoga für Schwangere: Das Alice-Hospital Darmstadt bietet zusammen mit der Trainerin Dina Rautenberg einen Online-Kurs an, der von den Krankenkassen bezuschusst wird: hatha.yogaflow-darmstadt.de. (red)
Yoga für Schwangere: Das Alice-Hospital Darmstadt bietet zusammen mit der Trainerin Dina Rautenberg einen Online-Kurs an, der von den Krankenkassen bezuschusst wird: hatha.yogaflow-darmstadt.de. (red)
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Weiterführende Links
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