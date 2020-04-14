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Dienstag, 14.04.2020 - 03:00
4 min

Immer in Bewegung bleiben, trotz Corona

Fitnessstudios haben geschlossen. Wie Sie trotzdem Fit bleiben, verraten die Tipps der Darmstädter Lokalredaktion fürs Training im Wohnzimmer und im heimischen Garten.

Von bif/ine/net
Mehrmals pro Woche hält Susanne Weber ihre Kursteilnehmer mit Pilates fit. Foto: Robin Koch

Mehrmals pro Woche hält Susanne Weber ihre Kursteilnehmer mit Pilates fit. (Foto: Robin Koch)

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WAS GIBT ES SONST NOCH SO?
Zum Mittanzen: Die Tanzschule Stroh hat Tanzvideos online gestellt. Infos gibt es per E-Mail unter info@tanzschule-stroh.de. Choreos zum Reinschnuppern sind unter youtube@tanzschule-stroh.de zu googeln.

Yoga für Schwangere: Das Alice-Hospital Darmstadt bietet zusammen mit der Trainerin Dina Rautenberg einen Online-Kurs an, der von den Krankenkassen bezuschusst wird: hatha.yogaflow-darmstadt.de. (red)
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Weiterführende Links
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Wegen Corona: Fitnessstudios halten Einzug ins Wohnzimmer
Corona-Krise: Diese Trainer und Studios halten euch fit
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