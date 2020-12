Impfstudie: Ganz wenige hatten Schüttelfrost

Phase-3-Studie

Das Institut für klinische Forschung Pneumologie in Frankfurt ist eins von sechs Prüfzentren in Deutschland, an denen die Phase-3-Studie des Biontech-Impfstoffs gegen Corona läuft. Weltweit sind mehr als 44.000 Probanden in die Studie eingeschlossen, davon 500 in Deutschland. Die Hälfte der Teilnehmer wurde mit dem Impfstoff, die andere Hälfte mit Placebo, einem Scheinpräparat ohne Wirkstoff, geimpft. Bislang wissen weder die Studienteilnehmer noch die betreuenden Studienzentren, wer in welcher Gruppe ist.