Impfung: Freie Wähler fordern Unterstützung durch den Kreis

RHEINGAU-TAUNUS - (haw). Der Kreis soll ältere Menschen aktiv bei der Anmeldung und Durchführung der Corona-Impfung unterstützen. Diese Forderung erheben die Freien Wähler Rheingau-Taunus. Gerade für Ältere sei die Impfung wichtig, um einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion zu verhindern. Doch die Hotline sowie die Online-Anmeldung seien überlastet; nicht selten komme es vor, dass man sich zwar registrieren könne, aber keinen Impftermin bekomme. Zudem seien viele Senioren mit einer Online-Anmeldung überfordert.

Obwohl einzelne Kommunen im Kreis ihren Bürgern bereits Hilfestellungen anbieten, stünden diese nicht flächendeckend und einheitlich für alle Senioren zur Verfügung. Die Freien Wähler fordern Landrat Frank Kilian (parteilos) daher auf, die einzelnen Maßnahmen zu koordinieren und allen Impfberechtigten zugänglich zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterdessen lobt die CDU Bad Schwalbach die Hilfestellung des Seniorenbüros bei der Impfterminvereinbarung und regt an, der Magistrat der Kreisstadt möge für Senioren einen Shuttle-Verkehr zum Impfzentrum in Eltville anbieten, gegebenenfalls in Kooperation mit benachbarten Kommunen.