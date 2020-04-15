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Mittwoch, 15.04.2020 - 02:00
4 min

In Corona-Krise ein Komplett-Einkaufs-Paket

Von Pitt Elben
Klara bringt’s während der Corona-Krise nach Hause. Das Team ist teils mit vier Lastenrädern unterwegs, um die Aufträge abzuarbeiten. Pitt Elben (3.v.li.) schildert in seinem Erfahrungsbericht Eindrücke, die er bei den Touren gewonnen hat. Fotos: Isabel Mittler

Klara bringt’s während der Corona-Krise nach Hause. Das Team ist teils mit vier Lastenrädern unterwegs, um die Aufträge abzuarbeiten. Pitt Elben (3.v.li.) schildert in seinem Erfahrungsbericht Eindrücke, die er bei den Touren gewonnen hat. (Fotos: Isabel Mittler)

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