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Sonntag, 02.08.2020 - 05:00
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In Coronazeiten: Einreiseverbot für die Liebe

Während die Grenzen für Urlauber in der EU geöffnet wurden, dürfen Bürger aus Drittländern weiter coronabedingt nicht einreisen. Dadurch sind etliche Paare seit Monaten getrennt.

Ute Strunk: Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Von Ute Strunk
Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Nicht alle Liebespaare haben derzeit die Möglichkeit, sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Foto: dpa

Nicht alle Liebespaare haben derzeit die Möglichkeit, sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. (Foto: dpa)

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