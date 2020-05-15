In Darmstadt ein Ständchen auf Bestellung

Friederike Frenzel liebt es, die Menschen mit Musik zu verbinden. In der Corona-Zeit überbringt sie als "Postkartenmusikerin" klingende Grüße.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 15.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.